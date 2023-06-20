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22:11, 20 июня 2023Экономика

Латвийскую дочку Swedbank оштрафовали из-за денежных переводов в Крым

Латвийскую «дочку» Swedbank оштрафовали на 3,4 миллиона долларов из-за переводов в Крым

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Министерство финансов США сообщило, что латвийское подразделение шведской банковской группы Swedbank было оштрафовано на 3,4 миллиона долларов в связи с осуществлением денежных переводов в Крым. Уточняется, что таким образом оно нарушало антироссийские санкции, передает РИА Новости.

«Swedbank Латвия согласился заплатить 3,4 миллиона долларов для урегулирования потенциальной гражданской ответственности», — сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что в общей сложности было зафиксировано 386 нарушений санкций управления по контролю за иностранными активами США по Крыму.

Минфин пояснил, что в 2015-2016 годах клиент латвийской «дочки» Swedbank пользовался электронной банковской платформой с целью отправки денежных средств лицам, находящимся на территории Крыма, используя для этого американские банки-корреспонденты.

Ранее окружной суд немецкого города Киль наложил штраф в размере 1,3 миллиона евро на местную компанию, которая вопреки санкциям поставила в Россию специализированный гидравлический молот. Агрегат использовали для строительства Крымского моста.

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    Марина Совина
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