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13:52, 20 июня 2023Россия

В России высказались о планах Украины ударить по Крыму западным оружием

Депутат Швыткин назвал большой опасность ударов Украины по России западным оружием

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Потенциальная возможность ударов Вооруженными силами Украины (ВСУ) по территории России западным оружием существует, считает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о реакции Москвы в случае атаки территории страны.

«Я думаю, что опасность достаточно велика. Слова министра обороны Сергея Кужугетовича Шойгу имеют под собой основу. Нужно отметить, что страны Запада уже активно втянуты в конфликт на Украине, практически в прямом смысле этого слова воюют с нашей страной. На мой взгляд, здесь нужно продумывать не только ответные, но и превентивные меры, которые позволят упредить возможные удары по территории России со стороны ВСУ вооружением, которые поставляют страны Запада», — сказал он.

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Министр обороны Сергей Шойгу 20 июня на заседании коллегии ведомства заявил, что Украина планирует нанести удары по территории России, в том числе Крыму. По его словам, для этого планируют использовать комплексы HIMARS и ракеты Storm Shadow. Откуда стало известно об этом, Шойгу не уточнил.

«Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины», — добавил он.

Западные страны не раз отмечали, что поставляют Киеву оружие с условием того, что оно не будет использоваться вне зоны боевых действий и применяться для ударов по России.

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    Варвара Кошечкина
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