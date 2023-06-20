В России высказались о планах Украины ударить по Крыму западным оружием
Потенциальная возможность ударов Вооруженными силами Украины (ВСУ) по территории России западным оружием существует, считает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о реакции Москвы в случае атаки территории страны.
«Я думаю, что опасность достаточно велика. Слова министра обороны Сергея Кужугетовича Шойгу имеют под собой основу. Нужно отметить, что страны Запада уже активно втянуты в конфликт на Украине, практически в прямом смысле этого слова воюют с нашей страной. На мой взгляд, здесь нужно продумывать не только ответные, но и превентивные меры, которые позволят упредить возможные удары по территории России со стороны ВСУ вооружением, которые поставляют страны Запада», — сказал он.
Министр обороны Сергей Шойгу 20 июня на заседании коллегии ведомства заявил, что Украина планирует нанести удары по территории России, в том числе Крыму. По его словам, для этого планируют использовать комплексы HIMARS и ракеты Storm Shadow. Откуда стало известно об этом, Шойгу не уточнил.
«Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины», — добавил он.
Западные страны не раз отмечали, что поставляют Киеву оружие с условием того, что оно не будет использоваться вне зоны боевых действий и применяться для ударов по России.