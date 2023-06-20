В России высказались о планах Украины ударить по Крыму западным оружием

Депутат Швыткин назвал большой опасность ударов Украины по России западным оружием

Потенциальная возможность ударов Вооруженными силами Украины (ВСУ) по территории России западным оружием существует, считает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о реакции Москвы в случае атаки территории страны.

«Я думаю, что опасность достаточно велика. Слова министра обороны Сергея Кужугетовича Шойгу имеют под собой основу. Нужно отметить, что страны Запада уже активно втянуты в конфликт на Украине, практически в прямом смысле этого слова воюют с нашей страной. На мой взгляд, здесь нужно продумывать не только ответные, но и превентивные меры, которые позволят упредить возможные удары по территории России со стороны ВСУ вооружением, которые поставляют страны Запада», — сказал он.

Министр обороны Сергей Шойгу 20 июня на заседании коллегии ведомства заявил, что Украина планирует нанести удары по территории России, в том числе Крыму. По его словам, для этого планируют использовать комплексы HIMARS и ракеты Storm Shadow. Откуда стало известно об этом, Шойгу не уточнил.

«Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины», — добавил он.

Западные страны не раз отмечали, что поставляют Киеву оружие с условием того, что оно не будет использоваться вне зоны боевых действий и применяться для ударов по России.

