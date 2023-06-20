Шойгу предупредил о последствиях в случае применения Storm Shadow вне зоны СВО

Шойгу: применение Storm Shadow вне зоны СВО приведет к удару по центрам принятия решений

Применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) британских ракет Storm Shadow вне зоны специальной военной операции (СВО) приведет к удару по центрам принятия решений. О таких последствиях предупредил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства. Его цитирует РИА Новости.

Использование переданных Украине крылатых ракет вне зоны проведения СВО будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт, отметил Шойгу.

На заседании министр сообщил о попытках украинских войск атаковать на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях.

О передаче Киеву ракет Storm Shadow стало известно в мае. После этого в Киеве заявили о праве Украины наносить удары по территории Крыма, Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик.

МИД России назвал поставку Киеву британских крылатых ракет враждебным шагом, нацеленным на дальнейшую милитаризацию Украины. В Кремле заявили о готовности дать адекватный ответ на передачу республике этого типа вооружения.