Российские военные уничтожили восемь складов с украинскими боеприпасами

Минобороны сообщило об уничтожении восьми складов с украинскими боеприпасами

Российские военнослужащие за сутки уничтожили восемь складов с украинскими боеприпасами. Об этом во вторник, 20 июня, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что военные уничтожили склад 3-й танковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенный в районе населенного пункта Двуречная в Харьковской области, склад 45-й артиллерийской бригады ВСУ в районе Северска в Донецкой народной республике (ДНР), а также склад группировки войск «Запорожье», 128-й горно-штурмовой и 65-й механизированной бригад ВСУ — они были размещены в районе города Запорожье и сел Разумовка, Степовое и Новоданиловка Запорожской области.

Кроме того, были уничтожены склады 106-й и 122-й бригад территориальной обороны в районах Очакова Николаевской области и села Тягинка Херсонской области.

Также российское оборонное ведомство отчиталось об уничтожении радиолокационной станции «Зоопарк» на купянском направлении.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.