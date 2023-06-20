«Солнцепеки» атаковали позиции ВСУ с применением инновационных боеприпасов

Военкор показал, как «Солнцепеки» атаковали ВСУ с применением инновационных боеприпасов

Видео: Telegram / razved_dozor_bot

Расчет тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» работает по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничной зоне с применением инновационных боеприпасов, сообщает в Telegram-канале военкор.

Источник показал на видео, как российские военные поражают цель. «"Солнцепек" западной группировки работает по позициям ВСУ в приграничной зоне с применением инновационных боеприпасов», — подчеркнул военкор.

Ранее «Солнцепек» и танки атаковали прорвавшихся в российские окопы украинских солдат. На линии Работино-Вербовое в течение двух часов шел ожесточенный бой, ВСУ пытались усилить напор, несмотря на то что украинская бронетехника получила повреждения и загорелась.

Кроме того, «Солнцепеки» уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении.