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10:17, 20 июня 2023Ценности

Фигуристка Аделина Сотникова показала фигуру через 7 месяцев после родов

Фигуристка Аделина Сотникова показала фигуру через 7 месяцев после родов

Фото: @adelina_sotnikova14

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова поделилась снимками в бикини через 7 месяцев после родов. Фотографии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

26-летняя спортсменка опубликовала кадры, на которых она позирует на пляже во время отдыха в Сочи. Аделина показала фигуру в купальнике черного цвета с блестящей окантовкой. На размещенных изображениях она запечатлена с распущенными волосами и без макияжа на лице. При этом от аксессуаров женщина отказалась.

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«Просто мама вырвалась на пляж. Фото можно не выбирать, мне оба нравятся», — подписала публикацию знаменитость. Известно, что она родила ребенка 30 октября 2022 года.

В марте 2020 года Сотникова объявила о завершении спортивной карьеры. Спортсменка заявила, что выступать дальше на профессиональном уровне ей не позволяют проблемы со здоровьем. После этого она начала тренерскую карьеру и открыла собственную школу.

Сотникова — чемпионка Олимпийских игр в Сочи-2014 в женском одиночном катании. В ее активе есть также два серебра чемпионата Европы. В марте 2020 года фигуристка завершила карьеру.

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    Карина Черных
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