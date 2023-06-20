Минобороны показало видео с выполнившим уже 230 ударов по ВСУ штурмовиком Су-25

Минобороны России показало видео с выполнившим уже 230 ударов по ВСУ штурмовиком Су-25

Минобороны России показало видео с штурмовиком Су-25 ВКС, который в ходе выполнения задач специальной военной операции (СВО) совершил уже более 230 боевых вылетов для ударов по Вооруженным силам Украины (ВСУ). Кадры разметило РИА Новости в своем Telegram-канале.

На видео запечатлена подготовка пары штурмовиков Су-25 к боевому вылету, подвеска неуправляемых авиационных ракет (НАР) С-25, вылет самолетов, а также пуск ракет по противнику и возвращение на аэродром.

На борту одного из Су-25 нанесены 23 белые звезды — каждая из них означает 10 боевых вылетов. Таким образом, он совершил уже как минимум 230 боевых вылетов.