Вручение россиянину миллиона рублей за подбитый танк Leopard показали на видео

МО опубликовало видеокадры с вручения миллиона военному из Бурятии за подбитый Leopard

Минобороны России показало на видео вручение миллиона рублей военнослужащему из Бурятии Андрею Кравцову за подбитый танк Leopard в зоне спецоперации. Соответствующие кадры были опубликованы в Telegram-канале ведомства.

На кадрах видно, что вручение проходит в палате госпиталя имени Вишневского. Сертификат на деньги бойцу вручает сенатор Совфеда от Новосибирской области Александр Карелин. Последний недолго беседует с военнослужащим.

Карелин говорит на видеоролике, что денежные средства выделили бизнесмены из Сибири «со своих барышей плюсом к тому, что делает государство». Кроме того, сенатор интересуется, чем Кравцов, оставшийся без руки, планирует заниматься в будущем. Боец в ответ заявляет, что ему предложили пойти учиться.

До этого глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал, что военный, получивший миллион рублей, состоит в 37-й мотострелковой бригаде, набранной в республике.

В начале июня Карелин пообещал миллионные премии военнослужащим за захват техники и уничтожение командиров Вооруженных сил Украины. Он пояснил, что вознаграждения будут проводить на деньги представителей бизнес-сообщества Сибири.