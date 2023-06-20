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18:17, 20 июня 2023Россия

Появились подробности о первом получившем миллион за подбитый Leopard военном

Цыденов: военный из Бурятии первым получил миллион за подбитый танк Leopard в зоне СВО

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Военный 37-й мотострелковой бригады из Бурятии первым получил миллион рублей за подбитый танк Leopard в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Такие подробности о бойце привел глава российского региона Алексей Цыденов, передает РИА Новости.

До этого Минобороны объявило, что уничтожившему в бою танк Leopard российскому военному Андрею Кравцову вручили денежный сертификат на миллион рублей. В ведомстве уточнили, что данная денежная премия была учреждена фондом предпринимателей «Забота Сибири». Ее россиянину вручил сенатор Совфеда от Новосибирской области Александр Карелин.

Еще раньше глава Бурятии в Telegram-канале опубликовал имена военнослужащих 37-й мотострелковой бригады, с которыми встретился российский президент Владимир Путин. В этом списке значился и Кравцов.

До этого Карелин пообещал миллионные премии военнослужащим за захват техники и уничтожение командиров Вооруженных сил Украины. Он объяснил, что вознаграждения будут проводить на деньги представителей бизнес-сообщества Сибири.

Сенатор подчеркнул, что региональные предприниматели сами обратились к нему с подобной идеей.

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    Анна Щербакова
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