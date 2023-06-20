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20:21, 20 июня 2023Ценности

Мастер объяснила желание клиента сделать тату в виде очков и смутила зрителей

Мастер Мария Джина Альтобелли из Италии сделала клиенту тату в виде очков на лице

Кадр: @gipsygtattooer / TikTok

Мастер Мария Джина Альтобелли из Италии объяснила желание клиента сделать тату в виде очков и смутила зрителей результатом. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok, который насчитывает 163,8 тысячи подписчиков.

На размещенных кадрах инфлюэнсерши с никнеймом gipsygtattooer нанесла на лицо мужчины рисунок в виде широкой оправы от очков. При этом в ролике видно, что изображение выглядит криво. По словам специалистки, клиент регулярно теряет оптический прибор, вследствие чего он захотел сделать данную татуировку.

Видео стало вирусным, набрав более 16 миллионов просмотров. Пользователи сети оценили работу мастера в комментариях под постом. «Скажите мне, что это просто розыгрыш», «Это ненастоящий рисунок, у мужчины кожа не красная», «Иногда тату-мастерам следует говорить "нет"», «Надеюсь, это просто шутка», — высказались они.

В мае блогерше Анджеле (фамилия неизвестна) набили незаконченный экскиз тату, который вывел ее из себя. Юзерша рассказала, что год назад решила сделать изображение на коже в виде рыбы, плавающей внутри кофейника. По ее словам, данный рисунок символизировал эпизод из одной популярной песни исполнителя Гарри Стайлза.

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    Екатерина Ештокина
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