Лидеры Франции и Италии подтвердили намерения о военной поддержке Киева

Макрон и Мелони подтвердили готовность Франции и Италии продолжать помогать Украине

Италия и Франция подтверждают готовность поддерживать Украину в военном плане и будут помогать Киеву в борьбе против России столько, сколько потребуется. Об этом на официальных переговорах высказались французский президент Эммануэль Макрон и итальянский премьер-министр Джорджа Мелони, сообщает Reuters.

«Нам нужно продолжать [поддержку Киева], чтобы контрнаступление, начатое несколько дней назад, было максимально эффективным», — добавил французский лидер, напомнив, что Париж уже предоставил Киеву системы противовоздушной обороны SAMP/T-MAMBA.

«Нет никаких сомнений в том, что Италия и Франция будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо», — подчеркнула Мелони.

Ранее Макрон заявил, что успешное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может привести к началу переговорного процесса с Россией. «Мы надеемся, что контрнаступление окажется как можно более успешным, чтобы после него начались переговоры с выгодных позиций», — сказал он.