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17:53, 20 июня 2023Мир

В ООН признали бессилие в выполнении условий России по зерновой сделке

МИД: ООН оказалась бессильной в вопросе подключения Россельхозбанка к системе SWIFT

Фото: Dmytro Smolienko / Reuters

ООН призналась, что оказалась бессильной в вопросе воздействия на западные страны для выполнения российских условий по зерновой сделке и в частности — в вопросе подключения Россельхозбанка к системе SWIFT. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин, сообщает РИА Новости.

«Те три вопроса, о которых вы сказали, очень важны: восстановление поставок аммиака, запчастей для сельхозтехники и переподключение Россельхозбанка к SWIFT. По существу, к сожалению, в ходе последних консультаций ооновцы признали, что они не могут ничего сделать. Они даже сказали, что перспектив таких нет. Это очень печально», — рассказал дипломат.

При этом Вершинин отметил, что «паллиативные решения» в этом вопросе не помогают.

Ранее дипломат назвал предполагаемый день завершения зерновой сделки. «Мы ведем дело к тому, чтобы 18 июля было временем завершения тех договоренностей, которые не выполняются», — заявил он.

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    Виктория Кондратьева
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