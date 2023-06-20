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22:46, 20 июня 2023Россия

В Госдуме обвинили США в подрыве Каховской ГЭС

Депутат Госдумы от Крыма Шеремет обвинил США в подрыве Каховской ГЭС
Михаил Шеремет

Михаил Шеремет. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, что США продолжают выяснять, что произошло на Каховской ГЭС гидроэлектростанции в Херсонской области. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Шеремет обвинил США в подрыве Каховской ГЭС и подчеркнул, что «на воре и шапка горит». Он подчеркнул, что подобными словами американские власти снимают с себя ответственность за случившееся.

«Вся ответственность за подрыв Каховской как раз лежит исключительно на США, которые взрастили террористический режим на Украине, его финансируют, контролируют и отдают преступные военные приказы», — отметил политик.

Парламентарий добавил, что США всегда занимают позицию обвинения, чтобы снять с себя подозрения.

Каховская ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Произошедшее назвали терактом и призвали изучить последствия.

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    Марина Совина
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