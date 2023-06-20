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09:02, 20 июня 2023Мир

В США обеспокоились планами Китая открыть военный учебный центр на Кубе

WSJ: США обеспокоены планами Китая и Кубы открыть совместный военный учебный центр

Фото: Reuters

В США обеспокоены планами Китая и Кубы открыть совместный военный учебный центр на острове, поскольку это может привести к размещению китайских войск и другим операциям разведки вблизи страны. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

Неназванные официальные лица США заявили изданию, что переговоры по строительству объекта на северном побережье острова продолжаются, но все еще не завершены. По их данным, администрация президента Джо Байдена связалась с кубинскими властями, чтобы попытаться предотвратить сделку.

Они отметили, что о предполагаемом новом учебном центре на Кубе упоминается в новых разведданных США, которые они охарактеризовали как «убедительные, но обрывочные». Больше всего Вашингтон беспокоит, что объект станет частью китайского так называемого «Проекта 141» — инициативы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) по расширению своей сети военных баз по всему миру.

Ранее WSJ сообщила, что Китай и Куба договорились о размещении на кубинской территории секретной шпионской базы КНР для слежки за США. Уточняется, что база будет специализироваться на электронной разведке и сможет перехватывать коммуникации на юго-востоке Америки, где расположено множество военных объектов.

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    Семен Александров
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