Госдума приняла закон о призыве осужденных на службу по контракту

Госдума приняла закон о возможности призыва осужденных на военную службу по контракту

Госдума приняла в третьем, итоговом чтении законопроект о возможности призыва на военную службу по контракту россиян с судимостью. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Согласно закону, в период мобилизации, военного положения или в военное время граждане, совершившие нетяжкие преступления, при желании смогут заключить контракт с Вооруженными силами России.

«Действие документа не будет распространяться на тех, кто ранее был признан виновным в совершении террористических и экстремистских преступлений, а также правонарушений против половой неприкосновенности несовершеннолетних», — уточняется в сообщении Госдумы.

