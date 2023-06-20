На Украине назвали диалог с лидерами африканских стран жестким

Глава МИД Украины Кулеба назвал диалог с лидерами африканских стран жестким и откровенным

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что диалог с лидерами стран Африки, которые постетили Киев с мирной инициативой, был откровенным и местами жестким. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи расставил все точки над «i». «Африканцы оставляли Киев не просто с намного лучшим пониманием ситуации, но также и некоторые их позиции изменились», — подчеркнул глава ведомства.

Кулеба добавил, что Украина будет наблюдать, «как они будут эволюционировать, какая будет у них позиция». «Мы от своих интересов ни на миллиметр не отступим и будем откровенно говорить со всеми», — сказал министр.

Ранее лидер Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса представил африканский мирный план по Украине из десяти пунктов. Основной составляющей инициативы является скорейшее урегулирование конфликта через переговоры по дипломатическому пути.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал продолжение диалога по инициативе на саммите Россия — Африка в июле. Он отметил, что «есть определенные темы, которые вполне могут реализовываться».