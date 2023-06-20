Звезда «Фабрики звезд» рассказала о многолетнем ремонте особняка

Певица Зара рассказала, что на ремонт ее особняка ушло более 10 лет

Певица, звезда шестого сезона музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Зара рассказала, что на ремонт особняка у нее ушло около 10 лет. Подробностями о многолетней стройке она поделилась в интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала FAMETIME TV.

Артистка рассказала, что вместе с семьей переехала в дом в 2018 году, однако они увидели объект 13 лет назад, когда родился сын Даниил. По словам певицы, они купили жилье в кредит и стали делать в нем ремонт.

Зара уточнила, что в процессе ремонта они столкнулись с проблемами с дизайнерами и строителями. «Это боль для всех. Я здесь несколько раз умерла и воскресла пока доделала этот дом», — заявила певица.

Ранее актриса театра и кино Кристина Асмус пожаловалась, что начинает ремонт в новом жилье. Она также отметила, что будет экономить на всем, кроме идей.