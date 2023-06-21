В Стокгольме около посольства России появилась остановка «Свободная Украина»

В Стокгольме остановку около посольства РФ переименовали в «Площадь Свободной Украины»

В шведском Стокгольме переименовали расположенную рядом с посольством России автобусную остановку. Об этом сообщила председатель правления региона Стокгольм Аида Хаджиалич, пишет ТАСС.

Уточняется, что остановка «Фюрверкарбаккен» теперь называется «Площадь Свободной Украины». По словам Хаджиалич, это станет четким сигналом, что регион Стокгольм и Швеция поддерживают Киев.

В мае прошлого года власти Стокгольма установили табличку «площадь Свободной Украины» в городском парке Мариебергспаркен, который находится рядом с посольством РФ. До этого мэр Стокгольма Анна Кениг Йерльмюр отмечала, что новое название станет «символом солидарности с украинским народом», а также подчеркнет позицию по отношению к действиям российских властей.

