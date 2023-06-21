Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:10, 22 июня 2023Мир

В Стокгольме около посольства России появилась остановка «Свободная Украина»

В Стокгольме остановку около посольства РФ переименовали в «Площадь Свободной Украины»

Фото: TT News Agency / Anders Wiklund / Reuters

В шведском Стокгольме переименовали расположенную рядом с посольством России автобусную остановку. Об этом сообщила председатель правления региона Стокгольм Аида Хаджиалич, пишет ТАСС.

Уточняется, что остановка «Фюрверкарбаккен» теперь называется «Площадь Свободной Украины». По словам Хаджиалич, это станет четким сигналом, что регион Стокгольм и Швеция поддерживают Киев.

В мае прошлого года власти Стокгольма установили табличку «площадь Свободной Украины» в городском парке Мариебергспаркен, который находится рядом с посольством РФ. До этого мэр Стокгольма Анна Кениг Йерльмюр отмечала, что новое название станет «символом солидарности с украинским народом», а также подчеркнет позицию по отношению к действиям российских властей.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Турция отказалась одобрить вступление Швеции в НАТО
    В Стокгольме около посольства России появилась остановка «Свободная Украина»
    Главврач «Коммунарки» высказался об искусственном появлении COVID-19
    Тучная рэперша станцевала в откровенном боди на сцене и смутила фанатов
    В украинской области сравнялось число мобилизованных и уклонистов
    Сальдо рассказал о своем затопленном доме
    Сальдо предрек провал возможному наступлению ВСУ в Херсонской области
    В Совфеде порассуждали о «языке тела» на встрече Блинкена и Си Цзиньпина
    Названы особенности корабельного «Панциря»
    Минобороны России показало уничтожение техники ВСУ с помощью дронов
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.