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12:32, 21 июня 2023Мир

В Кремле рассказали об обсуждении урегулирования ситуации на Украине с Бразилией

Песков: Россия обсуждает перемирие на Украине с Бразилией, но предпосылок для этого нет

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россия обсуждает с Бразилией пути возможного урегулирования ситуации на Украине, но пока что в Кремле не видят «конкретных наработок» для успешной реализации таких замыслов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Цитату приводит ТАСС.

«Действительно, [контакты] есть, поддерживается диалог с бразильской стороной. Но конкретных наработок (...) пока, к сожалению, нет», — рассказал Песков.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил создать формат, похожий на «Большую двадцатку», для обсуждения ситуации на Украине. Позднее власти Украины пригласили политика на саммит, посвященный урегулированию конфликта на Украине по «формуле мира», предложенной президентом республики Владимиром Зеленским.

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    Виктория Кондратьева
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