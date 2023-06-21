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14:05, 21 июня 2023Россия

Российские войска отразили десять атак ВСУ на донецком направлении

Минобороны сообщило об отражении десяти атак ВСУ на донецком направлении

Фото: РИА Новости

Южная группировка российских войск в течение суток отразила десять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в среду, 21 июня, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Атаки украинских военнослужащих были отражены в районах сел Веселое, Георгиевка, Первомайское и Водяное, а также в районах Красногоровки и Марьинки в Донецкой народной республике (ДНР).

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