Российские войска отразили десять атак ВСУ на донецком направлении

Минобороны сообщило об отражении десяти атак ВСУ на донецком направлении

Южная группировка российских войск в течение суток отразила десять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в среду, 21 июня, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Атаки украинских военнослужащих были отражены в районах сел Веселое, Георгиевка, Первомайское и Водяное, а также в районах Красногоровки и Марьинки в Донецкой народной республике (ДНР).