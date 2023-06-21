Минобороны заявило о попытках наступления ВСУ на трех направлениях

МО РФ заявило, что ВСУ за сутки попытались провести наступление на трех направлениях

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки продолжили попытки наступления на трех направлениях — южнодонецком, запорожском и донецком. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«В районе Времевского выступа оперативно-тактической и армейской авиацией нанесены удары по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новодонецкое, Сторожевое Донецкой народной республики и Левадное Запорожской области», — пояснили в оборонном ведомстве.