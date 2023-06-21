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14:05, 21 июня 2023Россия

Минобороны заявило о попытках наступления ВСУ на трех направлениях

МО РФ заявило, что ВСУ за сутки попытались провести наступление на трех направлениях

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки продолжили попытки наступления на трех направлениях — южнодонецком, запорожском и донецком. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«В районе Времевского выступа оперативно-тактической и армейской авиацией нанесены удары по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новодонецкое, Сторожевое Донецкой народной республики и Левадное Запорожской области», — пояснили в оборонном ведомстве.

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    Никита Абрамов
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