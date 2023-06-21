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09:57, 21 июня 2023Россия

Очевидец рассказал о моменте падения беспилотников в Подмосковье

Очевидец рассказал, что слышал взрыв и видел дым после падения беспилотника в Подмосковье

Кадр: Telegram-канал SHOT

Житель поселка Калининец в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья, где утром 21 июня упали два беспилотника, в момент происшествия слышал взрывы, а дома у него упали предметы. Рассказ очевидца опубликовал Telegram-канал Shot.

По словам мужчины, в пять утра он услышал резкий громкий хлопок и, выбежав на улицу, увидел дым. Через некоторое время последовал еще один взрыв. «Второй раз врезало. У меня аж все попадало, двери аж открылись», — рассказал он.

Очевидец добавил, что перед взрывом второго беспилотника слышал звук, похожий на работу бензопилы

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    Константин Лысяков
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