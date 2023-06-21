В Госдепе прокомментировали слова Байдена о Си Цзиньпине

Госдеп США о словах Байдена о Си Цзиньпине: между Вашингтоном и Пекином есть разногласия

Между Соединенными Штатами и Китаем сохраняются различия и разногласия. Об этом сообщил заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель.

Таким образом он прокомментировал слова президента США Джо Байдена, назвавшего председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. По словам представителя Госдепа, взаимодействие Вашингтона с Пекином не означает, что США будут игнорировать имеющиеся различия с Китаем. При этом Патель отметил уверенность Байдена в том, что дипломатия является ответственным способом управлять напряженностью, прояснять недопонимания и избегать просчетов.

Ранее Байден назвал Си Цзиньпина диктатором на встрече по сбору средств для своей предвыборной кампании в Калифорнии. Американский лидер добавил, что китайский политик мог не знать о местонахождении аэростата, сбитого 4 февраля в американском воздушном пространстве. Байден допустил, что Си Цзиньпин не владел информацией, что объект отклонился от курса.

В свою очередь, в МИД Китая заявили, что слова президента США Джо Байдена, назвавшего председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, чрезвычайно безответственны, являются нарушением дипломатического этикета и открытой политической провокацией. В ведомстве также подчеркнули, что выражают недовольство и решительный протест.