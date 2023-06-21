Влияние украинского конфликта на выборы в США оценили

Политолог Рогулев назвал важной победу Украины для Байдена перед выборами президента США

Военные действия между Россией и Украиной имеют большое значение для итогов президентских выборов в США в следующем году, считает директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил, как конфликт может повлиять на исход голосования.

«Нынешняя администрация делает ставку на победу [Украины] или поражения России военным путем. Это единственное, что может повлиять на [президента США Джо] Байдена в положительном ключе, если он добьется поражения России и своих целей на Украине. Тогда он будет выглядеть чуть ли не героем. Если этого не случится, ему не поздоровится, поскольку средства и усилия были затрачены большие, а результата ноль», — сказал политолог.

Поддержка Украины сохраняется со стороны обеих партий, поэтому кто бы там ни пришел после Байдена, все это дело будет продолжаться Юрий Рогулев политолог

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. Действующий лидер США Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок. Его главный конкурент — бывший американский лидер Дональд Трамп.

Ранее Трамп заявил, что отсрочил военный конфликт на территории Украины на несколько лет.