Раскрыт неожиданный вред порнографии для мужчин

Сексопатолог Гевирц-Мейдан: фильмы для взрослых негативно влияют на ментальное здоровье

Просмотр фильмов для взрослых негативно влияет на восприятие своего тела и увеличивает риск появления расстройств пищевого поведения у мужчин. Сексопатолог из Израиля Атерет Гевирц-Мейдан раскрыла неожиданный вред порнографии в беседе с изданием New York Post.

По словам специалистки, исследование, которое провели она и ее коллеги, показало, что молодые мужчины, увлеченные порнографическими фильмами, чаще недовольны своим внешним видом и ощущают себя недостаточно мужественными. Гевирц-Мейдан связала это с нереалистичными стандартами, которые навязывают фильмы. Стремление соответствовать им увеличивает риск развития расстройств пищевого поведения.

Сексопатолог добавила, что примерно шесть процентов потребителей порнографии испытывают ментальные или физиологические проблемы из-за своей привычки. «Мужской опыт часто упускается из виду или подвергается стигматизации из-за культурных стереотипов, которые изображают мужчин менее восприимчивыми к проблемам с телом или психическим здоровьем», — отметила Гевирц-Мейдан.

Сексопатолог добавила, что психические проблемы из-за просмотра порнографии, как правило, возникают на фоне компульсивного сексуального поведения.

Ранее британский психолог Ри Лэнгхэм рассказал о признаках нездорового увлечения контентом для взрослых. По его мнению, 12 часов в неделю — это максимальный срок, который вписывается в норму сексуального поведения.