В Грузии назвали стратегическую ошибку Запада
Премьер Гарибашвили: отказ предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС станет ошибкой
Отказ предоставить Грузии статус кандидата в члены Евросоюза (ЕС) станет стратегической ошибкой для стран Запада. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили.
Он напомнил, что сейчас весь мир находится под влиянием конфликта на Украине, который изменил международную повестку.
Материалы по теме:
«В такой ситуации отделение Грузии будет стратегической ошибкой Запада. Эта ошибка не входит ни в интересы Запада, ни в наши интересы», — сказал Гарибашвили.
Глава правительства посетовал, что вопрос статуса кандидата в члены ЕС является поводом для многих спекуляций в стране.
Ранее Гарибашвили заявил, что ожидает получения статуса до конца 2023 года. Об этом он сказал после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.