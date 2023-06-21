В Грузии назвали стратегическую ошибку Запада

Премьер Гарибашвили: отказ предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС станет ошибкой

Отказ предоставить Грузии статус кандидата в члены Евросоюза (ЕС) станет стратегической ошибкой для стран Запада. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили.

Он напомнил, что сейчас весь мир находится под влиянием конфликта на Украине, который изменил международную повестку.

«В такой ситуации отделение Грузии будет стратегической ошибкой Запада. Эта ошибка не входит ни в интересы Запада, ни в наши интересы», — сказал Гарибашвили.

Глава правительства посетовал, что вопрос статуса кандидата в члены ЕС является поводом для многих спекуляций в стране.

Ранее Гарибашвили заявил, что ожидает получения статуса до конца 2023 года. Об этом он сказал после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.