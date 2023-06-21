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14:13, 21 июня 2023Бывший СССР

В Грузии назвали стратегическую ошибку Запада

Премьер Гарибашвили: отказ предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС станет ошибкой

Фото: Christian Mang / Reuters

Отказ предоставить Грузии статус кандидата в члены Евросоюза (ЕС) станет стратегической ошибкой для стран Запада. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили.

Он напомнил, что сейчас весь мир находится под влиянием конфликта на Украине, который изменил международную повестку.

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«В такой ситуации отделение Грузии будет стратегической ошибкой Запада. Эта ошибка не входит ни в интересы Запада, ни в наши интересы», — сказал Гарибашвили.

Глава правительства посетовал, что вопрос статуса кандидата в члены ЕС является поводом для многих спекуляций в стране.

Ранее Гарибашвили заявил, что ожидает получения статуса до конца 2023 года. Об этом он сказал после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

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    Александр Слабиев
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