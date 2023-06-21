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10:12, 21 июня 2023Силовые структуры

Задержание ФСБ россиянина за финансирование ВСУ попало на видео

ФСБ показала видео задержания жителя Хабаровского края за госизмену из-за денег для ВСУ
Начало событий в новости Финансировавшего ВСУ россиянина задержала ФСБ по делу о госизмене

ФСБ показала видео с задержанием жителя Хабаровского края по подозрению в госизмене, выразившейся в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Запись публикует РИА Новости.

На кадрах виден мужчина, которого валят на землю бойцы спецназа и надевают на него наручники. В его квартире проходит обыск. Ему зачитывают обвинение, суд принимает решение об аресте подозреваемого.

По данным ФСБ, россиянин переводил личные средства через криптовалюту на счета граждан Украины под видом благотворительных взносов. На них иностранный фонд оплачивал приобретение для ВСУ беспилотников, боеприпасов, средства медпомощи, тепловизорных прицелов.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса России («Государственная измена»).

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    Любовь Ширижик
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