Финансировавшего ВСУ россиянина задержала ФСБ по делу о госизмене

ФСБ задержала жителя Хабаровского края за госизмену, он финансировал ВСУ криптовалютой

Сотрудники ФСБ задержали жителя Хабаровского края по подозрению в госизмене за то, что он финансировал Вооруженные Силы Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщили в центре общественных связей ведомства.

Россиянин перечислял личные средства через криптовалюту на счета проживающих на Украине граждан под видом благотворительных взносов. Деньги шли на счета иностранного фонда, который затем оплачивал покупку для ВСУ беспилотников, боеприпасов, средства медпомощи, тепловизорных прицелов.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России («Государственная измена»).