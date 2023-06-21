Посольство России в Лондоне заявило и хищении властями Великобритании чужого имущества

Посольство России в Лондоне прокомментировало принятие в Великобритании нового закона, который позволит сохранить санкции против Москвы до тех пор, пока она не выплатит компенсации Украине. Диппредставительство раскритиковало данную инициативу, обвинив власти страны в хищении чужого имущества, сообщает ТАСС.

Дипломаты указали на нарушение Лондоном основополагающих международно-правовых норм, подчеркнув, что Россию пытаются принудить к выплате компенсаций Киеву путем односторонних ограничений. По их словам, Соединенное Королевство продолжают предпринимать попытки увязать военно-политическую и финансовую составляющие конфликта вокруг Украины.

«Тем самым в Лондоне явно не прочь под благовидным предлогом продвинуться к созданию условий для изъятия части госактивов нашей страны, "замороженной" ныне в местной юрисдикции», — заявили в посольстве, назвав действия Британии хищением чужого имущества.

Ранее Министерство финансов США сообщило, что латвийское подразделение шведской банковской группы Swedbank было оштрафовано на 3,4 миллиона долларов в связи с осуществлением денежных переводов в Крым. Уточняется, что таким образом оно нарушало антироссийские санкции.