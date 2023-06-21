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08:11, 21 июня 2023Силовые структуры

Россиянина осудят за избиение пятилетней дочери из-за непослушания

Жителя Котласа осудят за регулярное избиение пятилетней дочери из-за непослушания

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Архангельской области 34-летнего жителя Котласа осудят за избиение пятилетней дочери из-за непослушания, он признал вину в содеянном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в период с ноября 2022 по февраль 2023 года россиянин регулярно наносил побои маленькой дочери. В отношении него возбудили дело после того, как сотрудники детского сада обнаружили на теле девочки телесные повреждения.

Сейчас ребенок живет со своей матерью — бывшей гражданской женой фигуранта.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае будут судить отца, регулярно избивавшего 14-летнюю дочь резиновым шлангом.

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    Елизавета Новикова
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