Россиянина осудят за избиение пятилетней дочери из-за непослушания

Жителя Котласа осудят за регулярное избиение пятилетней дочери из-за непослушания

В Архангельской области 34-летнего жителя Котласа осудят за избиение пятилетней дочери из-за непослушания, он признал вину в содеянном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в период с ноября 2022 по февраль 2023 года россиянин регулярно наносил побои маленькой дочери. В отношении него возбудили дело после того, как сотрудники детского сада обнаружили на теле девочки телесные повреждения.

Сейчас ребенок живет со своей матерью — бывшей гражданской женой фигуранта.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае будут судить отца, регулярно избивавшего 14-летнюю дочь резиновым шлангом.