Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
06:34, 21 июня 2023Экономика

Описано будущее Европы без российского газа

Аналитик Юшков: без российского газа физического дефицита в Европе не будет

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Если по какой-то причине поставки российского газа в Европу прекратятся, страны не столкнутся с физическим его дефицитом. Тем не менее, это чревато значительным ростом цен, дальнейшим сокращением промышленного производства. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

«Сейчас российского газа в Германию приходит крайне мало. Через Украину сегодня идет только 42-43 миллиона кубометров в сутки, из этого часть попадает в Германию, остальное распределяется фактически на всю Западную Европу: Францию, Германию, Италию, Австрию, Чехию, Словакию, другие государства. Фактически, никто из этих стран не отказывался от российского газа, обязательства просто недовыполняются», — сказал Юшков.

По словам аналитика, суммарно Турецкий поток и украинский транзит обеспечивают порядка 5 процентов от европейского газового рынка, при том, что раньше на долю российских энергоносителей приходилось порядка 34-36 процентов. Это уже может указывать на способность государств продолжить существование без поставок из России. Кроме того, Германия планирует запустить новые СПГ-терминалы, потому катастрофа кажется маловероятной.

«Надо иметь ввиду, что в Германии продолжается снижение потребления за счет сокращения промышленного производства: страна уже два квартала подряд переживает рецессию. Если тенденция сохранится, ничего сложного в прохождении отопительного сезона ждать не стоит. Физического дефицита газа в случае остановки поставок из России не произойдет, проблемы, скорее, будут в росте цен», — считает аналитик.

Ранее сообщалось, что Германия проведет учения на случай прекращения поставок газа из России через Украину. Это может произойти в случае, если Украина откажется продлить контракт на транзит топлива, истекающий в 2024 году.

Что думаешь? Оцени!
    Наталия Белова
    Обсудить
    Последние новости
    Стало известно о падении беспилотника под Новой Москвой
    Банкир предсказал рекордные объемы выдачи ипотеки в России
    Стало известно о падении еще двух беспилотников в Подмосковье
    Пожар, поступление воды или разрушение давлением: подводник назвал три версии происшествия с батискафом в Атлантике
    Адмиралы допустили подъем пропавшего батискафа с глубины в 3,8 километра
    Описано будущее Европы без российского газа
    Канадский игрок КХЛ рассказал об удивившей его в России традиции
    В Запорожской области рассказали о тактике мелких порезов ВСУ
    В Хмельницкой области Украины сообщили о взрывах
    Полиция нашла пропавшую в Вене девушку во Владивостоке
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.