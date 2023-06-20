Германия проведет учения на случай полной остановки поставок газа из России

Германия проведет учения на случай прекращения поставок газа из России через Украину

В сентябре Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) запланировало провести однодневные учения на случай полного прекращения поставок российского газа, что может произойти, если Украина откажется продлить контракт на транзит топлива, истекающий в 2024 году. Об этом со ссылкой на сообщение регулятора пишет Bloomberg.

Минувшую зиму крупнейшая экономика Европы прошла успешно, однако режим тревоги, введенный летом 2022 года, по-прежнему действует. О его актуальности, указывает издание, говорят хотя бы скачки цен на газ в Европе в этом месяце. Проверка должна затронуть разные структуры, в том числе сетевых операторов, поставщиков топлива и промышленных потребителей.

По состоянию на середину июня заполненность газовых хранилищ в ФРГ превышает 75 процентов. В соответствии с планами к 1 ноября она должна достигнуть 90 процентов. Однако зимнее потребление включает в себя как потребление топлива из хранилищ, так и оперативные поставки, в том числе российского газа.

Министр экономики Германии Роберт Хабек не исключил, что если контракт на поставки из России через Украину прекратит действие, промышленность страны, возможно, вынуждена будет сократить свои мощности. В целом импорт российского газа для Европы в 2022 году составлял 7,5 процента от общего.

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон после обсуждения министрами энергетики стран ЕС сообщила о продолжающемся снижении поставок газа из России. Она указала, что поставки сжиженного природного газа (СПГ) пока не позволяют полностью отказаться от российского трубопроводного газа, но движение в этом направлении продолжается.