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09:50, 21 июня 2023Силовые структуры

Арестованные сторонники АУЕ оказались вымогателями денег у предпринимателей

МВД: четырех сторонников АУЕ заподозрили в вымогательстве 2,5 млн рублей у коммерсантов

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Полицейские Карачаево-Черкесии установили причастность четверых из семи арестованных сторонников АУЕ (движение признано экстремистским и запрещено на территории России) к вымогательству денег у российских предпринимателей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

В ходе следствия выяснилось, что двое 31-летних жителей Республики Крым и Карачаево-Черкесии с апреля по июнь 2022 года требовали у коммерсанта из Ростова-на-Дону один миллион рублей, угрожая физической расправой и порчей имущества.

Они же с еще двумя сообщниками вымогали полтора миллиона рублей у троих предпринимателей Карачаево-Черкесии. По этим эпизодам против них возбуждено новое уголовное дело по соответствующей статье 163 УК РФ.

Сторонников АУЕ задержали в апреле, полицейские изъяли у них свертки с телефонами и аксессуарами к ним, а также квадрокоптеры, с помощью которых они собирались перебросить запрещенные предметы на территорию колонии.

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    Любовь Ширижик
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