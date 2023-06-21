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13:46, 21 июня 2023Ценности

Раскрыт неожиданный изъян во внешности Кейт Миддлтон

Daily Mail: Кейт Миддлтон носит объемную прическу из-за шрама на голове после операции

Фото: Aaron Chown / Unsplash

Журналисты Daily Mail раскрыли неожиданную деталь во внешнем виде принцессы Уэльской Кэтрин. Соответствующий материал опубликован на сайте издания.

По словам журналистов, Кейт Миддлтон всегда выбирает объемную прическу с крупными локонами, чтобы скрыть косметический дефект на голове. Так, на размещенном кадре видно, что у королевской особы в левой височной области находится шрам.

Известно, что впервые упомянутый рубец был замечен в 2011 году, когда супруга принца Уильяма была на закрытом ужине в Clarence House. По информации представителей королевских источников, данный изъян является результатом серьезной операции, которую женщине провели в детстве.

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При этом в интервью изданию хирург Джон Скарр из Лондона заявил, что у Кейт Миддлтон не могло быть опухоли. «Я сомневаюсь, что это было какое-то серьезное заболевание. Думаю, что это результат удаления артериовенозной мальформации — родимого пятна», — пояснил он.

Ранее был раскрыт тайный смысл наряда Кейт Миддлтон на дне рождения короля Карла III. Супруга принца Уильяма появилась на празднике Выноса знамени — парад в честь дня рождения монарха — в изумрудном платье авторства сингапурского дизайнера Эндрю Гна с декором из синих камней.

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    Екатерина Ештокина
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