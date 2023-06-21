Раскрыт неожиданный изъян во внешности Кейт Миддлтон

Daily Mail: Кейт Миддлтон носит объемную прическу из-за шрама на голове после операции

Журналисты Daily Mail раскрыли неожиданную деталь во внешнем виде принцессы Уэльской Кэтрин. Соответствующий материал опубликован на сайте издания.

По словам журналистов, Кейт Миддлтон всегда выбирает объемную прическу с крупными локонами, чтобы скрыть косметический дефект на голове. Так, на размещенном кадре видно, что у королевской особы в левой височной области находится шрам.

Известно, что впервые упомянутый рубец был замечен в 2011 году, когда супруга принца Уильяма была на закрытом ужине в Clarence House. По информации представителей королевских источников, данный изъян является результатом серьезной операции, которую женщине провели в детстве.

При этом в интервью изданию хирург Джон Скарр из Лондона заявил, что у Кейт Миддлтон не могло быть опухоли. «Я сомневаюсь, что это было какое-то серьезное заболевание. Думаю, что это результат удаления артериовенозной мальформации — родимого пятна», — пояснил он.

Ранее был раскрыт тайный смысл наряда Кейт Миддлтон на дне рождения короля Карла III. Супруга принца Уильяма появилась на празднике Выноса знамени — парад в честь дня рождения монарха — в изумрудном платье авторства сингапурского дизайнера Эндрю Гна с декором из синих камней.