Кадыров рассказал о больших потерях украинских сил на фронте

Глава Чечни Кадыров рассказал о заявлении Алаудинова о больших потерях ВСУ на фронте

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о больших потерях украинских сил по всей линии соприкосновения. Об этом он написал в своем Telegram.

В сообщении Кадыров сослался на заявление командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова в эфире Первого канала. «Бойцы нашего подразделения планомерно зачищают ответственный участок фронта, уничтожая вражеские укрепрайоны и драгоценную западную технику», — добавил глава Чечни.

По словам Кадырова, украинская сторона «основательно подготовилась» к подобному сценарию. «Укронатовские бандиты построили целый подземный город, в связи с чем возникают некоторые трудности», — поделился он. Однако спецназ «Ахмат» успешно «выбивает врага даже из таких, казалось бы, непреступных позиций», заверил глава Чечни.

19 июня Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы батальона «Восток-Ахмат» успешно отражают атаки Вооруженных силы Украины (ВСУ) на запорожском направлении.