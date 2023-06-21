Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об успехах российских сил в районе Новомихайловки

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об успехах российских сил в районе Новомихайловки Донецкой народной республики (ДНР). Об этом он написал в своем Telegram.

Как рассказал Кадыров, военнослужащие штурмовых отрядов 20-й гвардейской дивизии отбили несколько значимых опорных пунктов в районе населенного пункта. В свою очередь, это открыло спецназу «Ахмат» большое пространство для маневра. «Судя по всему, распиаренное чуть ли не во всех украинских и западных СМИ контрнаступление ВСУ быстро утратило свою актуальность», — выразил мнение глава Чечни. По его словам, на данный момент «враг думает лишь о выживании», а об ответных мерах «и речи быть не может».

В этом же сообщении Рамзан Кадыров, ссылаясь на заявление командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, рассказал о больших потерях украинских сил по всей линии соприкосновения. Он отметил, что спецназ «Ахмат» успешно «выбивает врага даже из непреступных позиций».