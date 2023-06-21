Полиция нашла и уничтожила два схрона с боеприпасами под Херсоном

В Херсонской области полицейские уничтожили два схрона со снарядами и частью для РСЗО

В Херсонской области полицейские уничтожили два схрона с боеприпасами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном МВД.

Первый тайник с 22 танковыми кумулятивными и осколочно-фугасными снарядами калибра 125 миллиметров и тремя осколочно-фугасными снарядами калибра 152 миллиметра обнаружили в лесу рядом с селом Новокиевка. Второй схрон с боевой частью для установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», снарядом калибра 152 миллиметра, двумя снарядами калибра 120 миллиметров и миной нашли недалеко от поселка городского типа Чаплынка.

Силовики уничтожили боеприпасы на месте при помощи накладного заряда тротила. Такое решение было принято из-за близости схронов к населенным пунктам и опасности для населения.

Ранее один схрон обнаружили среди густой травы и зарослей в 2,5 километра от Чаплынки, другой — в лесу около села Кривой Рог Новотроицкого района.

