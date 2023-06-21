Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:08, 21 июня 2023Силовые структуры

Полиция нашла и уничтожила два схрона с боеприпасами под Херсоном

В Херсонской области полицейские уничтожили два схрона со снарядами и частью для РСЗО

Фото: РИА Новости

В Херсонской области полицейские уничтожили два схрона с боеприпасами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном МВД.

Первый тайник с 22 танковыми кумулятивными и осколочно-фугасными снарядами калибра 125 миллиметров и тремя осколочно-фугасными снарядами калибра 152 миллиметра обнаружили в лесу рядом с селом Новокиевка. Второй схрон с боевой частью для установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», снарядом калибра 152 миллиметра, двумя снарядами калибра 120 миллиметров и миной нашли недалеко от поселка городского типа Чаплынка.

Силовики уничтожили боеприпасы на месте при помощи накладного заряда тротила. Такое решение было принято из-за близости схронов к населенным пунктам и опасности для населения.

Ранее один схрон обнаружили среди густой травы и зарослей в 2,5 километра от Чаплынки, другой — в лесу около села Кривой Рог Новотроицкого района.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Митина
    Обсудить
    Последние новости
    Мединский обвинил Запад в срыве переговоров с Украиной в 2022 году
    Германия раскрыла детали нового пакета военной помощи Украине
    Обладательница титула «Мисс Шотландия» устроила пьяную драку на стадионе
    Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе
    Многоэтажный дом в Париже полностью обрушился после взрыва
    Полиция нашла и уничтожила два схрона с боеприпасами под Херсоном
    Агентство Fitch вдвое снизило прогнозы цен на газ в Европе
    Москвич лег загорать возле фонтана в центре столицы и попал на видео
    Дачникам назвали способы спасти урожай от перепада температур
    Арми Хаммер развелся с Элизабет Чемберс спустя три года после секс-скандала
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.