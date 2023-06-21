Стало известно об отступлении ВСУ на лиманском направлении

«Украинская правда»: ВСУ отступили от части позиций на лиманском направлении

Российские войска усилили штурм на краснолиманском и купянском направлениях. Об со ссылкой на источники в одном из подразделений Нацгвардии Украины сообщает «Украинская правда».

По словам собеседников издания, днем 20 июня российские военные, в частности, проводили усиленный штурм позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, в том числе в районе села Диброва и Серебрянского лесничества. Отмечается, что в результате «одно из новосформированных и не слишком подготовленных подразделений ВСУ» отступило от части занимаемых позиций.

Источники издания предположили, что наступление российских войск на краснолиманском направлении связано с намерением отвоевать соответствующие населенные пункты на территории Луганской народной республики и выйти на административные границы региона.

Ранее в Министерстве обороны России сообщали, что Южная группировка российских войск в течение суток отразила десять атак ВСУ на донецком направлении. В ведомстве уточнили, что попытки наступления украинских военных были отбиты в районах сел Веселое, Георгиевка, Первомайское и Водяное, а также в районах Красногоровки и Марьинки в Донецкой народной республике.