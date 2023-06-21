Стало известно о перехвате двух беспилотников ВСУ в Курской области

SHOT: российские пограничники перехватили два беспилотника ВСУ в Курской области

Российские пограничники перехватили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.

По информации канала, около полудня дроны направлялись в сторону деревни Елизаветовка Глушковского района. Однако по российской территории они пролетели не более 100 метров. Один беспилотник уничтожили из автомата, а другой — посадили с помощью РЭБ.

В результате произошедшего разрушений и пострадавших нет.