На 37-м году жизни не стало питерского актера театра и кино Михаила Ложкина

Умер снимавшийся в кино 36-летний актер петербургского Большого театра Кукол Михаил Ложкин

Российский актер театра и кино Михаил Ложкин скончался в возрасте 36 лет. Об этом сообщил в социальных сетях петербургский Большой театр кукол, в котором служил артист.

В театре отметили, что Ложкин был большим другом и настоящим гением. У него остались жена и маленький сын.

Михаил Ложкин родился 12 ноября 1986 года. В 2014 году Ложкин был награжден Молодежной премией Санкт-Петербурга в области художественного творчества.

Также Ложкин снимался в кино. В его фильмографии восемь работ, включая ленту «Ада», сериалы «Великолепная пятерка-4», «Реализация-2», «Анонимный детектив».

Ранее стало известно, что актер из сериалов «Кухня» и «След» Дмитрий Сапронов скончался в возрасте 50 лет. Он внезапно умер во сне 15 июня менее чем за месяц до своего дня рождения.