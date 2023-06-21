Партия «Шор» пожалуется в ЕСПЧ на действия властей

Партия «Шор» пожалуется в ЕСПЧ на «бандитские выходки» президента Молдавии Санду

Оппозиционная молдавская партия «Шор» пожалуется в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на решение властей запретить объединение. Об этом сообщила вице-председательница партии Марина Таубер, передает Telegram-канал «Молдавский Vагон».

«Решение о запрете партии будет опротестовано в Европейском суде, а о бандитских выходках Санду узнает весь континент», — заявила она, добавив, что Молдавия становится все известнее в мире из-за постыдных решений, коррупции и беззакония властей.

Таубер отметила, что для закрытия партии в Молдавии достаточно выступать против главы государства Майи Санду. «Все, кто принимал участие в этом постыдном процессе и принял это решение, рано или поздно ответят по закону», — добавила политик.

19 июня Конституционный суд (КС) Молдавии признал деятельность партии незаконной. По словам главы КС Николая Рошки, «Шор» считается распущенной уже на момент оглашения решения.