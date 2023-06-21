Минобороны России показало уничтожение техники ВСУ с помощью дронов

Минобороны России показало уничтожение военной техники ВСУ с боеприпасами при помощи БПЛА

Минобороны России показало работу ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в зоне проведения специальной военной операции. Кадры размещены в Telegram-канале ведомства.

На кадрах видно, как два дрона врезаются в так называемый «гантрак» (автоматическую пушку или зенитную установку в кузове грузовика -- прим. «Ленты.ру») и в большегрузный грузовик с боеприпасами.

