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00:00, 22 июня 2023Бывший СССР

Минобороны России показало уничтожение техники ВСУ с помощью дронов

Минобороны России показало уничтожение военной техники ВСУ с боеприпасами при помощи БПЛА

Минобороны России показало работу ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в зоне проведения специальной военной операции. Кадры размещены в Telegram-канале ведомства.

На кадрах видно, как два дрона врезаются в так называемый «гантрак» (автоматическую пушку или зенитную установку в кузове грузовика -- прим. «Ленты.ру») и в большегрузный грузовик с боеприпасами.

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    Марина Совина
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