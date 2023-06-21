В России отреагировали на признание Зеленским проблем с контрнаступлением

Депутат Чепа: заявление Зеленского о проблемах с контрнаступлением адресовано Западу

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о проблемах с контрнаступлением адресовано его западным коллегам. Так в разговоре с «Лентой.ру» отреагировал на слова украинского лидера первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее Зеленский заявил, что прогресс контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказался медленнее, чем ожидалось ранее. Украинский лидер подчеркнул, что быстрых результатов ждать не стоит, поскольку «это не голливудский фильм».

«Это заявление адресовано западным коллегам Зеленского, которые требуют наступление, несмотря на большие потери и несмотря на то, что требуемого для наступления оружия явно не хватает. Военные специалисты прекрасно понимают, что за этим последует больше потерь. И несмотря на это Украина продолжает пытаться осуществить контрнаступление, потому что этого требуют на Западе», — отметил Чепа.

Депутат убежден, что для того, чтобы дальше оправдать цели Запада, Украина будет показывать, что якобы она, несмотря на опоздание и срывы всех планов, проводит контрнаступление.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинские военные понесли тяжелейшие потери в ходе провального контрнаступления. Он отметил, что ВСУ потеряли больше 10 тысяч своих солдат, которые погибли, «даже не пройдя первой линии обороны».

В связи с этим Джонсон сравнил наступление с голливудским блокбастером, который якобы должен был потрясти весь мир, но провалился.