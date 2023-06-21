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08:54, 21 июня 2023Мир

В Германии пожаловались на российскую разведку

Bild: в Федеральном ведомстве по охране конституции ФРГ заявили об усилении СВР в Германии

Фото: Michele Tantussi / Reuters

На фоне конфликта на Украине Кремль усилил деятельность Службы внешней разведки (СВР) России на территории Германии. Об этом сообщается в отчете Федерального ведомства по охране конституции ФРГ, передает газета Bild.

В частности, в немецкой контрразведке указали, что с началом украинского кризиса и объявлением части российских дипломатов «персонами нон грата» Москва усилила роль разведчиков-нелегалов, которые незаконно пребывают на территории Федеральной Республики и работают под ненастоящими именами.

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«Россияне концентрируются на нескольких областях: политике, экономике, науке и, конечно, военном деле», — отметили в ведомстве.

Кроме того, российская разведка также продолжает активно следить за немцами в самой России, особенно работающими в сферах науки и бизнеса. СВР якобы часто прибегает «к агрессивным методам вербовки» немецких экспатов, говорится в отчете федеральной службы.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать данные газеты The New York Times (NYT) о якобы готовящемся российскими спецслужбами покушении на бежавшего полковника СВР Александра Потеева, поскольку «не понимает, о чем там идет речь».

Глеб Бажуткин
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