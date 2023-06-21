Собака «усыновила» детеныша северного оленя в российской Арктике

На Таймыре собака заменила мать брошенному детенышу северного оленя

Собака «усыновила» детеныша северного оленя на полуострове Таймыр в российской Арктике. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

Издание опубликовало кадры, на которых ненецкая лайка кормит молоком олененка вместе со своими новорожденными щенками. На видео владельцы животного удивляются увиденной сцене и просят друг друга говорить тише, чтобы не спугнуть олененка.

Как уточняется, собаке пришлось заменить малышу мать после того, как родившая его олениха убежала вместе с остальным стадом.

Нашедший олененка житель Таймыра рассказал, что брошенные детеныши у этих животных не редкость — материнский инстинкт у северных оленей порой просыпается с задержкой.

Ранее Керженский заповедник в Нижегородской области показал первое потомство вольных северных оленей. Детеныши родились у трехлетней Весты и двухлетней Дианы в мае. В вольерах тоже появилось потомство: 20 мая олененок родился у Двины, а 21 мая — у Лены и Вишенки. Ожидалось рождение малышей еще у двух самок.