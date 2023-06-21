Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:27, 21 июня 2023Россия

Совфед одобрил закон об особенностях уголовного наказания для участников СВО

Совфед одобрил закон об освобождении от уголовной ответственности участников СВО

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Совфед принял закон, согласно которому участники специальной военной операции (СВО) могут быть освобождены от уголовной ответственности. Об этом сообщает ТАСС.

Закон устанавливает правовые гарантии и основания освобождения от уголовной ответственности тех лиц, которые заключили контракт о прохождении службы в Вооруженных силах (ВС) России в период мобилизации, военного времени или военного положения.

Согласно закону, граждане, совершившие преступления небольшой и средней тяжести и призванные на службу во время мобилизации или заключившие контракт с ВС России со дня увольнения со службы будут освобождены от уголовной ответственности.

Накануне стало известно, что Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, разрешающий призыв на военную службу по контракту граждан, совершивших преступления, в период мобилизации, действия военного положения или в военное время.

Соавтор законопроекта, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов во время представления законопроекта в нижней палате парламента заявил, что подписать контракт о военной службе хочет большое количество людей, которым законодательство не позволяет этого сделать.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости
    При поиске пропавшего среди обломков «Титаника» батискафа услышали стук. Можно ли спасти экипаж за оставшиеся 30 часов?
    Блиновскую оставили под домашним арестом еще на месяц
    Зеленский назвал пять направлений «основ для мира»
    Наргиз Закирова жестко отреагировала на концерт Ирины Дубцовой в Ташкенте
    Немецкие журналисты выдвинули версию способа подрыва «Северного потока-2»
    Обнаружена связь между газовыми плитами и раком крови
    Совфед одобрил закон об особенностях уголовного наказания для участников СВО
    Путин наградил Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством»
    Стало известно об умоляющих Запад поставить истребители украинских летчиках
    Прыгнувший с 12-метрового моста курьер спас тонущую женщину и продолжил работу
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.