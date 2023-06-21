Совфед одобрил закон об особенностях уголовного наказания для участников СВО

Совфед одобрил закон об освобождении от уголовной ответственности участников СВО

Совфед принял закон, согласно которому участники специальной военной операции (СВО) могут быть освобождены от уголовной ответственности. Об этом сообщает ТАСС.

Закон устанавливает правовые гарантии и основания освобождения от уголовной ответственности тех лиц, которые заключили контракт о прохождении службы в Вооруженных силах (ВС) России в период мобилизации, военного времени или военного положения.

Согласно закону, граждане, совершившие преступления небольшой и средней тяжести и призванные на службу во время мобилизации или заключившие контракт с ВС России со дня увольнения со службы будут освобождены от уголовной ответственности.

Накануне стало известно, что Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, разрешающий призыв на военную службу по контракту граждан, совершивших преступления, в период мобилизации, действия военного положения или в военное время.

Соавтор законопроекта, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов во время представления законопроекта в нижней палате парламента заявил, что подписать контракт о военной службе хочет большое количество людей, которым законодательство не позволяет этого сделать.