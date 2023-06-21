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22:46, 21 июня 2023Мир

В Париже назвали возможную причину взрыва

Прокуратура: несоблюдение правил безопасности могло стать причиной взрыва в Париже

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Парижская прокуратура назвала нарушение правил безопасности могло в качестве основной причины взрыва в здании в пятом округе города. Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на прокурора французской столицы Лору Бекко.

По ее словам, неосторожность отдельных лиц также могла стать причиной взрыва. Беккюо отметила, что в ходе расследования будут изучены камеры видеонаблюдения. Помимо этого, прокуратура рассчитывает на показания пострадавших.

Ранее сообщалось, что многоэтажный дом в центре Парижа полностью обрушился после взрыва.

Взрыв прозвучал в здании частной американской школы моды и дизайна Paris American Academy на улице Сен-Жак днем 21 июня. После этого в строении начался сильный пожар, перекинувшийся на соседние дома. Перед взрывом очевидцы почувствовали сильный запах газа.

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    Марина Совина
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