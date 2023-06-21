Стало известно об умоляющих Запад поставить истребители украинских летчиках

CNN: летчики ВСУ умоляют Запад о поставках истребителей F-16

Летчики Вооруженных сил Украины (ВСУ) «умоляют об истребителях F-16», поскольку Воздушно-космические силы (ВКС) России продолжают сохранять превосходство в воздухе. Об этом со ссылкой на украинских военных сообщает CNN.

Как заявил один из украинских командиров, российская авиация «работает постоянно, в течение всего дня», а ВСУ «катастрофически не хватает авиационной поддержки».

Несмотря на получение Киевом от западных стран 45 штурмовиков Су-25 и истребителей МиГ-29, украинские военные жалуются на трудности с этими самолетами в ожидании «желанных F-16». При этом долгосрочную потребность в них они оценивают в более чем 100 единиц техники.

Ранее исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что страна готова передать Украине свои истребители F-16, однако сделает это только совместно с другими государствами. Глава ведомства также отметил, что эти самолеты крайне нужны Киеву для победы в конфликте.