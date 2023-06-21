Посол России высказался об ответных мерах в случае удара по Крыму

Посол Келин оценил вероятность ответных мер в случае нанесения Украиной удара по Крыму

Посол России в Лондоне Андрей Келин считает, что в случае нанесения Вооруженными силами Украины (ВСУ) удара по Крыму не стоит исключать никаких ответных мер. Об этом он заявил в интервью ведущему телеканала Sky News Марку Остину.

Келин напомнил, что министр обороны России Сергей Шойгу не сказал, какие у него планы в случае такой ситуации. «Если — и мы говорим если — Украина собирается применить поставляемые Британией ракеты высокой дальности Storm Shadow по Крыму, а это часть России, так что все возможно», — сказал дипломат.

По словам посла, Украина должна принять во внимание последствия и возможные ответные действия со стороны России при нанесении ударов по Крыму.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с «Лентой.ру» высказался о реакции Москвы в случае атаки территории страны: «Я думаю, что опасность достаточно велика. Слова министра обороны Сергея Кужугетовича Шойгу имеют под собой основу».

Министр обороны Сергей Шойгу 20 июня на заседании коллегии ведомства заявил, что Украина планирует нанести удары по территории России, в том числе Крыму. По его словам, для этого планируют использовать комплексы HIMARS и ракеты Storm Shadow. Откуда стало известно об этом, Шойгу не уточнил.