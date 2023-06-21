Пушилин сообщил об ударе беспилотника ВСУ по центру Донецка

Врио главы ДНР Пушилин сообщил об ударе беспилотника ВСУ по Ворошиловскому району Донецка

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) по центру Донецка. Политик записал обращение в своем Telegram-канале.

«Вновь был атакован центр Донецка — Ворошиловский район. Зафиксировано прямое попадание ударного беспилотника в квартиру многоэтажного жилого дома с последующим возгоранием», — написал Пушилин.

Он уточнил, что от удара беспилотника никто из мирных жителей не пострадал. «Сотрудники МЧС оперативно купировали огонь», — добавил врио главы ДНР.

Ранее Пушилин сообщил, что украинская сторона нанесла удар дроном по церкви в Ленинском районе Донецка, второй дрон попал в многоэтажный дом в Ворошиловском районе города.