Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:35, 21 июня 2023Бывший СССР

Пушилин сообщил об ударе беспилотника ВСУ по центру Донецка

Врио главы ДНР Пушилин сообщил об ударе беспилотника ВСУ по Ворошиловскому району Донецка

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) по центру Донецка. Политик записал обращение в своем Telegram-канале.

«Вновь был атакован центр Донецка — Ворошиловский район. Зафиксировано прямое попадание ударного беспилотника в квартиру  многоэтажного жилого дома с последующим возгоранием», — написал Пушилин.

Он уточнил, что от удара беспилотника никто из мирных жителей не пострадал. «Сотрудники МЧС оперативно купировали огонь», — добавил врио главы ДНР.

Ранее Пушилин сообщил, что украинская сторона нанесла удар дроном по церкви в Ленинском районе Донецка, второй дрон попал в многоэтажный дом в Ворошиловском районе города.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости
    Минобороны назвало атаку на Московскую область террористическим актом
    54-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике
    Стало известно о согласии игрока ЦСКА на переход в турецкий клуб
    МИД Китая назвал открытой провокацией слова Байдена о Си Цзиньпине
    В Москве нейросети проанализировали 10 миллионов лучевых исследований
    Эксперт рассказал о создании напечатанных ракетных двигателей в России
    Спецоперация ФСБ по поимке диверсантов в Запорожье попала на видео
    Российский депутат выпал из окна и выжил
    Гладков опубликовал сводку об атаках на Белгородскую область за сутки
    В Москве помогут выпускникам подобрать вузы по баллам ЕГЭ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.